Twee rijstroken op de A7 bij het Julianaplein waren maandagavond enige tijd afgesloten. Het ging om de rijrichting vanuit Hoogkerk richting Hoogezand. Er was een snelgroeiende file.

Dit komt door een ongeval, waarbij drie auto's zijn betrokken. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Ook is niet bekend of mensen gewond zijn geraakt.

Rond 19.30 uur in de avond was de file opgelost.