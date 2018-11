Burgemeester Hiemstra: 'Gasberaad legt vinger op de zere plek'

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam heeft begrip voor de kritische brief van het Groninger Gasberaad. Die organisatie riep gemeente- en provinciebestuurders gisteren op het heft in handen te nemen bij de uitvoering van het versterkingsplan.

Dat plan werd onlangs gepresenteerd, maar leidt volgens het Gasberaad tot een toenemende chaos. Hiemstra kan zich grotendeels vinden in die kritiek.

'Ik begrijp hun zorgen en de oproep tot eensgezind optreden. Ook moet het Plan van Aanpak van de NCG zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt. Het is belangrijk om snel een stap vooruit te zetten.'





Hoe kom je in de praktijk tot een werkbare situatie? Dat is wel waar 'we' nu met zijn allen weer tegenaan lopen Anno Wietze Hiemstra - Burgemeester Appingedam

Vinger op de zere plek

Hiemstra denkt niet dat regionale bestuurders anders in de situatie staan dan het Gasberaad en andere belangenorganisaties.

'De keerzijde van deze brief is dat het lijkt of we het oneens zijn. Dat is denk ik niet zo. Maar hoe kom je in de praktijk tot een werkbare situatie? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is wel waar 'we' nu met zijn allen weer tegenaan lopen. Het Gasberaad legt de vinger dus op de zere plek.'

Gevoelens van veel mensen

Het schriftelijke 'duwtje in de rug' van het Gasberaad kwam volgens Hiemstra echter nog wat te vroeg.

'Aan de andere kant is het een uiting van gevoelens die bij veel mensen spelen. We zijn nu voor mijn gevoel wel aan de slag. Er ligt een Plan van Aanpak, dat wordt hopelijk deze week openbaar gemaakt én we kunnen aan de slag met de versterking. Dat is winst. Tegelijk moeten er nog punten uitgezocht worden.'

NCG is verantwoordelijk

Dat het een plan is 'waar niemand de verantwoordelijkheid voor neemt', zoals het Gasberaad schreef, is volgens Hiemstra te kort door de bocht. Volgens hem is het volkomen duidelijk wie erop aan te spreken is. 'Dat is de NCG. zo is het bestuurlijk afgesproken'.

Niet over plan besloten

Ook een andere bron van irritatie wil Hiemstra wegnemen. Volgens het Gasberaad stemden burgemeesters en provinciebestuurders aanvankelijk niet in met het Plan van Aanpak, maar volgde enkele dagen later tóch het bericht dat er overeenstemming was bereikt.

'Dat stond inderdaad op de website van het NCG', zegt Hiemstra. 'Maar er is niet over het plan besloten, dus dan kun je er ook niet mee instemmen. Op hoofdlijnen sluit het aan bij de adviezen van het SodM en de Mijnraad. Het is een plan waar wij lokaal mee uit de voeten kunnen.'

