Rijkswaterstaat waarschuwt voor eerste sneeuw

Naar verwachting valt dinsdagavond op sommige plaatsen in het noordoosten van het land de eerste (natte) sneeuw. Ook woensdag wordt vooral in Groningen en Drenthe sneeuw verwacht. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan voorzichtig te zijn en om afstand te houden.

De kans is klein dat de sneeuw blijft liggen, omdat de temperatuur van het wegdek daarvoor nog niet laag genoeg is, maar het kan volgens Rijkswaterstaat op sommige plaatsen wel glad worden.

Daar waar nodig wordt gestrooid op de rijkswegen. Rijkswaterstaat heeft in het hele land ruim 540 strooiwagens paraat en 350 sneeuwschuivers. Verder ligt er ruim 200 miljoen kilo strooizout klaar. Elk winterseizoen wordt met deze hoeveelheid zout gestart en volgens een woordvoerder is dat meestal wel genoeg. Vorig winterseizoen is 91 miljoen kilo gestrooid.