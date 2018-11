Slotdebat lijsttrekkers helpt zwevende kiezer niet verder

De dertien lijsttrekkers van de partijen die een gooi doen naar zetels in de nieuwe gemeente Groningen stonden maandagavond tegen over elkaar in het zogenoemde slotdebat.

De lijsttrekkers gingen voor het eerst en tegelijkertijd voor het laatst met elkaar in debat tijdens de huidige verkiezingscampagne.

Niet tot nieuwe inzichten

Tot nieuwe inzichten kwamen de aanwezigen niet. Verrassend is dat ook niet te noemen, de aanwezigen waren veelal politieke aanhangers. Politiek verslaggever en voormalig NOS-verslaggever Ferry Mingelen gaf gedurende het debat zijn oordeel.

Hij kwam dan ook, na afloop van het debat, tot de conclusie dat de zwevende kiezer niet veel verder is gekomen.

SP en D66 tegenover elkaar

SP en D66 stonden traditiegetrouw met de koppen tegenover elkaar als het gaat om zorg in Groningen. D66-lijsttrekker Paul de Rook liet weten de huidige lijn door te willen trekken, dat betekent marktwerking en een grotere verantwoordelijkheid voor de zorgvrager. SP vindt de opvatting van de huidige collegepartij 'faliekant verkeerd.'

Ook de economie komt aan bod. Daarbij laat tot verbazing van velen de Partij voor de Dieren weten geen economische groei te willen stimuleren. 'Volgens mij heb ik uw partij dat in Den Haag nog nooit horen zeggen', liet Mingelen tijdens zijn debatoordeel weten.

Diftar

Ook het wel of niet invoeren van Diftar kwam ter sprake. Het huidige college trok het voorstel om Diftar in te voeren terug nadat ze vernamen dat er geen raadsmeerderheid voor de invoering te porren was. Bij Diftar wordt het afval per kilo betaald, daarmee betaalt de vervuiler, is het idee.

Lijsttrekker Joost van Keulen was als wethouder verantwoordelijk voor het invoeren van Diftar. Hij trok het voorstel dus terug. Iets was hij nog steeds niet fijn vindt. 'Mensen hielden zich toen niet aan afspraken. Het is een tegenvaller dat het niet doorging, wij zijn er nog altijd voor', laat hij tijdens het debat weten.

Spiegel voorgehouden

Als er al nieuwe inzichten naar voren kwamen dan kwam dat door Ferry Mingelen. Hij gaf zijn ongezouten mening over de politici en hield ze daarmee een spiegel voor. Zo vond hij dat GroenLinks-lijsttrekker Glimina Chakor wel 'wat vriendelijker' kon zijn en betitelde hij Joost van Keulen als een gladde, snelle prater. PVV-leider Ton van Kesteren kwam als 'rustig' uit de bus en Jimmy Dijk als buitengewoon bevlogen.

Alhoewel het lijstrekkersdebat als slotdebat te boek staat worden er op dinsdag nog wel enkele debatten gevoerd. Op 21 november kunnen de inwoners van Haren, Groningen en Ten Boer de gemeenteraad kiezen van de nieuwe gemeente Groningen. Die gemeenteraad zal op 2 januari worden geïnstalleerd.

Het lijsttrekkersdebat is hier terug te kijken:



