Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Na 25 jaar willen we wel een wethouder leveren' Lijsttrekker Marten Duit van Student en Stad (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Student en Stad is dit jaar exact 25 jaar actief in de Groninger politiek. De partij leunt, niet geheel verrassend, vooral op de stem van de studenten in de stad. Maar volgens de huidige lijsttrekker Marten Duit moet dat meer dan genoeg zijn om wellicht in de coalitie te belanden.

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

Inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer gaan op 21 november naar de stembus om de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen te kiezen. In het kader van de herindelingsverkiezingen gaan verslaggevers Peter Steinfort en Robert Pastoor op bezoek bij kandidaat raadsleden van de dertien partijen die meedoen. Dit is het laatste artikel van die serie. Werkwijze Op de helft van een collegeperiode heeft Student en Stad de gewoonte om de fractie te voorzien van andere politici. Stel dat de partij dit jaar meer dan drie zetels haalt, dan stappen ze wellicht af van die werkwijze. Maar helemaal zeker ervan zijn ze nog niet. Vastberaden De drang om een wethouder te leveren is er zeker weten wel bij de partij. Er zijn ook al kandidaat-wethouders. Met een vader als wethouder heeft Duit de kunst kunnen afkijken. Zowel vader als moeder waren actief binnen de PvdA. Vader als wethouder in Stadskanaal, moeder vooral binnen de vrouwenbeweging van de partij. Potentiële stemmers De politiek bevalt hem wel, hij merkt dat hij veel kan betekenen voor de stad. Door een groter zetelaantal te halen dan de huidige twee wil hij 'nog meer' gaan betekenen met Student en Stad. '35 procent van de Stadjers studeert. Als je dat vertaalt naar de gemeenteraad, dan is dat meer dan 1,2 of 3 zetels.'



Duit geeft het zelf al toe, dat potentieel aan kiezers stemt niet allemaal op Student en Stad. 'Er zijn ook andere partijen in de stad die zich inzetten voor studenten. Dat zien de studenten ook.' Wethouderschap Toch remt het Duit niet af in zijn missie naar het pluche. 'Wij willen absoluut een wethouder leveren en dat is zeker reëel. Wij doen 25 jaar mee en hebben best wel veel voor elkaar gekregen, maar als je zelf het beleid schrijft dan kan je veel meer doen. Als je in een college stapt dan kan je het beleid ook zelf schrijven.' Wie de kandidaat-wethouders zijn wil hij nog niet zeggen. Hij waagt zich er in elk geval niet aan om zichzelf naar voren te schuiven. 'Ik ben nu ongeveer anderhalf jaar met de politiek bezig. Ik heb denk ik te weinig ervaring om een wethouderschap te dragen, maar wie weet zou het in de toekomst kunnen. Absoluut.' Lees ook: - Julian Bushoff verkoopt even geen groente en fruit, maar voert volop campagne

- Van Kesteren wil Stadjers behoeden voor prestigeprojecten