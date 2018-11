Laatste loodjes campagne Westerkwartier wegen zwaar

(Foto: Jan Been / RTV Noord)

Nog één dag campagne voeren en dan is woensdag het woord aan de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Maandagavond kruisten de negen lijsttrekkers in het Westerkwartier nog een keer de degens tijdens het slotdebat in het Baron Theater in Opende.

Laatste loodjes

De laatste lootjes wegen zwaar en de vermoeidheid begint toe te slaan, ook bij Harry Stomphorst, lijsttrekker van Sterk Westerkwartier. 'We zijn al een maand vrijwel elke dag bezig met de campagne. We gaan van debat naar debat.'

'Dit was de laatste. Morgen ga ik maar eens even naar de sportschool en een beetje werken. En dan is het woensdag aan de kiezer.'

'Campagne liep goed'

Ook voor Ytsen van der Velde, de lijsttrekker van VZ Westerkwartier, was het een drukke tijd.

'De campagne liep goed. We hebben veel mensen gesproken en onze standpunten over het voetlicht kunnen brengen. Maar ik merk wel dat de vermoeidheid begint toe te slaan.'

'Klein beetje afstand nemen'

Nieuwkomer in de politiek is Rogier van 't Land, lijsttrekker van D66 Westerkwartier: 'Je weet, dat als je hier aan begint, dat je het druk krijgt, maar dat hoort bij de politiek en bij campagne voeren.'

'Dinsdag gaan we nog flyeren op ov-knooppunten en daarna moet ik aan het werk. Maar woensdag en donderdag heb ik vrij genomen. Even een klein beetje afstand nemen.'

