Bredeweersverzekeraar draait voor het eerst verlies door droogte

Verzekeringsmaatschappij Vereinigte Hagel moet dit jaar voor het eerst meer schade uitbetalen dan dat ze premie binnenkrijgt. De reden: het grote beroep op de bredeweersverzekering door de extreme droogte.

'Tachtig procent van onze leden heeft schade gemeld door de droogte', vertelt Jan Schreuder van Vereinigte Hagel. 'Dat is voor ons ook wel heftig.'

Europese coöperatie

De bredeweersverzekering is tegen negen weerrisico's en in Nederland vooral tegen wateroverlast, hagel, storm en ook droogte. 'Soms wisten telers niet eens dat ze ook tegen droogte verzekerd waren', zegt Schreuder.

Vereinigte Hagel lijdt dus dit jaar verlies, maar dat betekent niet meteen een probleem. Schreuder: 'We zijn een Europese coöperatie. We werken in tien landen en in andere landen is minder schade, dus dat heft elkaar op.'

Breed gedragen

Wel is het belangrijk dat meer Nederlandse telers meedoen. 'Een bredeweersverzekering moet breed gedragen worden. Het is een structurele oplossing voor weercalamiteiten. Op die manier krijgen telers snel weer liquiditeit. We lopen hiermee voorop in Europa, maar er komen meer spelers op het toneel en we willen wel een gelijk speelveld', legt Schreuder uit.

Belasting

Een eerste stap is het afschaffen van de assurantiebelasting van 21 procent op de premie van de bredeweersverzekering. 'Dat is verreweg de hoogste belasting van heel Europa', stelt Schreuder. De belasting komt waarschijnlijk in 2020 te vervallen.

Schreuder is dan ook positief: 'Wij verwachten een sterke toename van het aantal deelnemers aan de bredeweersverzekering, ook omdat het weer steeds extremer wordt.'

