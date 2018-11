17-jarige boerenvlogster: 'Mijn vriendinnen doen hele andere dingen'

Tussen de koeien, gewapend met slechts een mobiele telefoon, gaat ze te werk. De 17-jarige Moësha van der Meulen heeft maar één missie: met YouTube-vlogs het boerderijleven bij een breder publiek onder de aandacht brengen.

'Ik wil de mensen duidelijkheid geven over wat er op de boerderij gebeurt. Vooral over waar het voedsel vandaan komt', vertelt de ondernemende tiener. Na het publiceren van haar eerste video, heeft de Hoogezandster al een paar duizend kijkers aan zich weten te binden.

Niet eenvoudig

Moësha volgt de opleiding Veehouderij aan het Terra in de stad Groningen. Tegelijkertijd werkt ze bij een melkveehouderij in Scharmer. Het was geen gemakkelijke weg voor haar: ze kwam voor het eerst in aanraking met het boerenleven, nadat haar ouders haar op een andere school hadden geplaatst. 'Ik ben nogal gevoelig voor slechte invloeden, dus mijn ouders wilden mij op een rustige school hebben.'

Het begon met een middagje koeien knuffelen Moësha van der Meulen

Op eigen houtje

De tiener is geen boerendochter, en is door eigen initiatief in het wereldje gerold. 'Het begon met een middagje koeien knuffelen met mijn oma in Gelderland. Klinkt gek, er zijn ook niet veel boeren die het doen, maar het is een bijzondere ervaring. Ik voelde gelijk een klik met de dieren. Ik zat toen in de derde klas en ik wist niet wat ik wilde, dus de keuze was snel gemaakt.'

Brief

De 17-jarige nam de pen in de hand en schreef een motivatiebrief naar haar huidige school. 'Ik zat op het praktijkonderwijs en had geen VMBO-diploma. Door de brief te schrijven is het me toch gelukt, en kan ik doen wat ik nu doe.'

Vriendinnen

Tot nu toe heeft de vlogster alleen maar positieve reacties ontvangen. 'Mijn vriendinnen vinden het natuurlijk wel apart, maar zijn vooral trots. Zij doen hele andere dingen. Mijn beste vriendin is al een keer mee geweest naar de boerderij.'

Dat ze als jonge meid vlogt in een mannenwereld, speelt volgens haar ook mee. 'Ze zeggen ook: wie wil er nou niet naar jouw gezicht kijken tussen de koeien?'

Uiteindelijk wil ze inseminator worden, maar tot die tijd gaat Moësha vrolijk door met vloggen. 'In mijn volgende video blijf ik een nachtje slapen in de stal.'