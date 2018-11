Auto belandt in sloot; bestuurder spoorloos

In een sloot aan De Valckelaan tussen Scharmer en Kolham is dinsdagochtend een auto gevonden.

De bestuurder is spoorloos.

Duikteam

De auto is hoogstwaarschijnlijk via het weiland naast de weg in de sloot beland. Een voorbijganger trof de auto aan en besloot de politie te bellen. Eenmaal ter plaatse zette de politie een duikteam in, maar tijdens de korte zoekactie werd niets aangetroffen.

Het is niet bekend hoe lang de wagen al in de sloot ligt. De auto wordt weggesleept.