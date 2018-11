Rondje Groningen: Virgil maakt indruk

Nog één keer nagenieten van Virgil van Dijk, die gisteren voor Oranje uitblonk tegen Duitsland.Nagenieten kan nu trouwens ook (alsnog) van het lijsttrekkersdebat in Stad. Want dat lukte gisteravond niet.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Virgil van Dijk - Groningens beste verdediger ooit?

Natuurlijk, ook Andreas Granqvist speelde in het groen-wit. Maar zowel FC Groningen-supporters als andere voetbalfans zijn lovend over misschien wel één van de andere recente beste verdedigers die FC Groningen ooit (kort) heeft gehad: Virgil van Dijk.

Niet in de laatste plaats omdat hij zich gisteren een euh, dijk van een aanvoerder toonde. Net na de wedstrijd troostte hij de scheidsrechter, die na de 2-2 tegen Duitsland in tranen uitbarstte omdat hij zijn moeder was verloren.

2) Hij wordt zelfs CdK!

Het kan snel gaan. Het Noordhollands Dagblad meldt dat Van Dijk meteen wordt bekroond tot Commissaris der Koning! Kijk hem er blij mee zi... oh wacht, dat is een andere Van Dijk.

3) Toch nog het lijsttrekkersdebat van Groningen

Maandagavond lukte het OOG TV niet om het slotdebat van de lijsttrekkers in Groningen live uit te zenden op tv en internet. Wie het debat alsnog wil terugkijken, kan dat nu wel doen:

4) Kleine oogjes

Als je die oogjes ziet, kan je je voorstellen dat fractiemedewerkers van de politieke partijen uitkijken naar donderdag - met beide voetjes omhoog op de bank, moet haast wel.

5) 'Hier, een rol isolatiemateriaal'

Grinnik: deze actie van de jongerenfractie van de VVD:

6) Altijd stemmen, maar morgen niet

Emeritus hoogleraar Louwrens Hacquebord van de RUG gaat voor het eerst niet stemmen, zegt hij op Twitter. De reden?

7) Big in Japan

Dat Ritsu Doan onze voetbalharten heeft verover wisten we al, maar dat hij daarmee ook reclame voor FC Groningen maakt in Japan, wisten we nog niet. Yvonne kwam tijdens haar vakantie een reeks FC-shirts tegen in Tokio.

8) Misser van het seizoen?

Waren Groningers gisteren maar wat trots op Virgil van Dijk, in een andere interland baarde een nog een voormalige FC'er ook opzien. Want Alexander Sørloth solliciteerde bij Noorwegen voor misser van het seizoen. Zo kennen we 'm weer!

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Tot morgen!