Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











CDA Stadskanaal heeft een nieuwe fractievoorzitter Fractievoorzitter Klaas Remmerts (57) (Foto: CDA Stadskanaal/Facebook)

Een dag nadat Marianne Berndt van het CDA in Stadskanaal de handdoek in de ring gooide, maakt de partij bekend dat Klaas Remmerts haar per direct opvolgt als fractievoorzitter.

Berndt is gestopt wegens 'persoonlijke omstandigheden'. Geen onbekende De 57-jarige Remmerts woont in Stadskanaal en maakt sinds maart deel uit van de CDA-fractie. Daarvoor was hij een aantal jaren bestuurslid van de plaatselijke afdeling van het CDA. Opvolger raadslidmaatschap Het is nog niet bekend wie Berndt opvolgt als gemeenteraadslid. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit Agnes Wubs-Kramer, die als eerstvolgende op de kieslijst van het CDA staat. Marianne Berndt neemt 17 december definitief afscheid van de gemeenteraad in Stadskanaal. Lees ook: - Voorvrouw CDA Stadskanaal stopt wegens 'persoonlijke omstandigheden'