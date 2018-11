Deel dit artikel:













Naakte mannenlijven en gillende vrouwen: Chippendales komen naar Stad De huidige bezetting van de Chippendales (Foto: Koen van Weel/ANP)

Naakte torso's, trillende spierbundels en een zaal vol gillende vrouwen. In de jaren tachtig veroorzaakte de Chippendales een schokgolf door de theaterwereld. De gespierde strippende mannen uit New York trokken volle zalen in de hele wereld.

Bijna veertig jaar later zijn ze er nog steeds. En ze komen naar Groningen. Op 15 december in Martiniplaza. Wereldtournee Het optreden in Stad maakt deel uit van hun worldtour About Last Night. De bezetting van de Chippendales zal hoogstwaarschijnlijk niet dezelfde zijn als veertig jaar geleden.