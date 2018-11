Groninger PvdA-Kamerleden willen opheldering over perikelen rond zonnepark Sunbrouck

Woonstichting Groninger Huis mag niet deelnemen in zonnepark Sunbrouck in Zuidbroek. Dat heeft de Autoriteit Woningcorporaties beslist.

Deelname in zonneparken behoort niet tot de activiteiten van een woningcorporatie, vindt de autoriteit. Bovendien ligt het zonnepark te ver van de bewoonde wereld, zo is het oordeel.

Zonnepark Sunbrouck telt achthonderd zonnepanelen voor 56 huishoudens en is een particulier initiatief, opgezet door een coöperatie.

Kamervragen

De Groninger PvdA-kamerleden Henk Nijboer en William Moorlag hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting om opheldering gevraagd. Zij vinden dat kleinschalige lokale initiatieven op deze manier worden belemmerd door regelgeving van de overheid en de Belastingdienst.

'Dit is een project waar de huurders wat aan hebben en het is nog duurzaam ook. Door allerlei regelgeving van de overheid en fiscale belemmeringen kunnen dit soort kleinschalige projecten niet doorgaan. Dat is de omgekeerde wereld', vindt Nijboer.

'In Groningen kennen we veel lintdorpen en ja, daar zijn de afstanden groter. Maar het mag toch niet zo zijn dat daardoor projecten niet door mogen gaan'.

Nijboer wil dat de wet wordt aangepast om dit soort participaties van woningcorporaties mogelijk te maken.

'Met deelname Groninger Huis zouden we groter zijn'

Dat Groninger Huis niet mag deelnemen, is volgens secretaris Roelof Lanting geen gevaar voor het project. 'Maar als het wel was gelukt, was het park groter geweest. Nu staan er achthonderd panelen; met hun deelname hadden we er bij de start van het project al twaalfhonderd neer kunnen zetten.'

Bovendien had de gemeente Midden-Groningen meer zonnepanelen kunnen plaatsen als Groninger Huis had deelgenomen, zegt Lanting. De gemeente wil zonnepanelen plaatsen in Zuidbroek, zodat die energie kunnen leveren voor gebouwen van de gemeente.

Maar de gemeente mag van maximaal twintig procent van de panelen in het project eigenaar zijn. 'Als we twaalfhonderd panelen hadden gehad, had de gemeente dus meteen met meer panelen mee kunnen doen,' zegt Lanting.

Juridische procedure

Groninger Huis kan nog niet uitgebreid reageren op de afwijzing. De stichting laat wel weten een juridische procedure te hebben gestart tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), waar de Autoriteit Woningcorporaties onder valt.

