Lopend Vuur: Maak gebruik van je stemrecht

In drie nieuw te vormen gemeenten wordt morgen gestemd voor de gemeenteraad. In Groningen (nu inclusief Haren en Ten Boer), Het Hogeland en het Westerkwartier zijn de stembussen morgen open.

In 1917 werd in ons land het actief kiesrecht voor mannen ingevoerd. Twee jaar later kregen ook vrouwen actief kiesrecht. Het actief kiesrecht is het recht om te stemmen, het passief kiesrecht is het recht om gekozen te worden.

Tot 1970 hadden we in Nederland een opkomstplicht. Die hebben we nu niet meer. Sindsdien is stemmen een ongedwongen gelegenheid. Maar: nog altijd is het een verworven recht en een middel om invloed uit te oefenen in ons land. Het is onderdeel van onze democratie.

Ons Lopend Vuur van vandaag: maak gebruik van je stemrecht!

Welke verkiezingen zijn belangrijk voor jou? Meerdere antwoorden zijn mogelijk:

Woon je in de gemeente Groningen, Westerkwartier of Het Hogeland? Dan zijn we benieuwd naar het volgende. Weet jij al op welke partij je gaat stemmen?

