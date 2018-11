Miljoenen liters pekelwater weggelekt

Uit een ondergrondse persleiding van zoutproducent Nedmag in Veendam zijn vorige week miljoenen liters zout water weggelekt.

Het is een aftakking van een hoofdleiding die naar de Dollard loopt. Meerdere bedrijven in Oost-Groningen lozen hierop pekelwater. Het lek werd ontdekt naast een talud bij een weg in een weiland tussen Veendam en Scheemda.

Gedicht

'Toen we in onze meldkamer merkten dat we een 'verhoogde uitstroom' hadden, hebben we meteen de fabriek stilgezet en zijn we op onderzoek uitgegaan. Inmiddels is het lek gedicht', vertelt directeur Bert Jan Bruning van Nedmag.

Weggepompt en afgevoerd

Volgens Bruning is er maximaal drieduizend kubieke meter zout water weggelekt. 'Je weet nooit precies wat er in de leiding zit, dus dan ga je uit van de maximale hoeveelheid. We hebben direct de sloten afgedamd. Het water is inmiddels voor het grootste deel weggepompt en afgevoerd met vrachtwagens. Het is overigens schoon water met een laag zoutgehalte, minder dan drie procent', benadrukt Bruning.

Zwaar verkeer

De oorzaak van het lek is een combinatie van factoren, denkt Bruning. 'Waarschijnlijk heeft er zwaar verkeer over de weg gereden. Bovendien heeft de langdurige droogte de bodem verzwakt. Daardoor is de druk te groot geworden.'

'Hoewel wij niet de veroorzakers zijn, komen de kosten voor onze rekening. Het is niet anders', besluit Bruning.

Naadje van de kous

De Partij voor het Noorden heeft de gemeente Oldambt om opheldering gevraagd. Voorman Be Zwiers die in Scheemda woont, zag met eigen ogen tankwagens richting de waterzuiveringsinstallatie rijden. 'Dan denk je toch: wat is hier aan de hand? We hebben schriftelijke vragen gesteld, want we willen natuurlijk wel het naadje van de kous van weten'.