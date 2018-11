Winschoter eigenaar Drentse seksclub mogelijk achter slot en grendel

Tegen de 55-jarige Winschoter, die eigenaar is van seksclub Casa Grande in het Drentse Gieterveen, is een celstraf geëist van vijftien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De man wordt verdacht van mensensmokkel en uitbuiting.

Vals paspoort

Bij een controle van de vreemdelingenpolitie op 3 februari 2016 werden twee Nigeriaanse meisjes aangetroffen in het pand met een vals paspoort. Na uitvoerig onderzoek bleek dat de meisjes nog minderjarig waren. De tweelingzussen waren zestien jaar op het moment dat ze in de Casa Grande werden aangetroffen.

Leeftijd onduidelijk

Zowel de eigenaar als de bedrijfsleider gingen uit van de leeftijd op het valse paspoort, die was 31 jaar. 'Ik vond dat ze erg jong leken, maar het is bij dit soort meisjes altijd moeilijk in te schatten hoe oud ze precies zijn', zei de bedrijfsleider in de zittingszaal. De Nigeriaanse meisjes waren een dag eerder aangekomen in Gieterveen en hadden nog geen contact met klanten gehad. Wel werden ze in werkkleding op de werkvloer aangetroffen.

Beter onderzoek

Het Openbaar Ministerie vindt dat de verdachten beter onderzoek hadden moeten doen naar de leeftijd van de meisjes. 'Nu werden ze toch al aan het werk gezet', zegt de officier van justitie. De advocaten van de verdachten spreken dit tegen. 'De meisjes verbleven op het moment van de inval niet op de werkvloer. Ze waren in de keuken en nog niet aan het werk', aldus advocaat Pellinkhof.

Verstopt onder bed

Ook werd een Braziliaanse vrouw van 31 in de seksclub aangetroffen die illegaal in het land was. Ze hield zich verstopt onder een bed in afgesloten ruimte in het pand. De eigenaar kende de vrouw al langer. 'Ze wilde wat geld verdienen om terug te kunnen naar Brazilië. Ik wilde haar helpen', verklaarde de eigenaar.

Moeite

De Winschoter wist dat hij fout zat, maar had moeite om meisjes te vinden voor zijn zijn club en gaf haar daarom een plek om te werken, meldt RTV Drenthe. 'Je moet wat in deze moeilijke tijden', verklaarde de man aan de politie.

Werkstraf

Tegen de bedrijfsleidster werd een werkstraf van 180 uur plus een voorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist. Zij wordt alleen verantwoordelijk gehouden voor haar rol met de minderjarige meisjes Nigeriaanse meisjes.

Na de inval in 2016 werd Casa Grande drie maanden gesloten, maar is inmiddels alweer een tijd in bedrijf. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

- Winschoter aangehouden voor mensenhandel bij seksclub