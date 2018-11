De verkiezingen zijn begonnen: hier kan je stemmen (update)

De stembussen zijn geopend. Vanaf half acht deze woensdag kunnen inwoners van de nieuwe gemeenten Westerkwartier, Het Hogeland en Groningen (nu ook met Haren en Ten Boer) hun stem uitbrengen.

Stemmen kan tot en met 21.00 uur vandaag. Het kan op de volgende locaties:

- Hier kan je stemmen in Groningen, Haren en Ten Boer (link gaat naar een kaart, er is ook een adressenlijst)

- Hier kan je stemmen in Westerkwartier (zie het kopje 'Waar en wanneer stemmen')

- Hier kan je stemmen in Het Hogeland

Let er bij het stemmen op dat je zowel je stempas als een identiteitsbewijs meeneemt.

Eerste opkomstcijfers

In Groningen, Haren en Ten Boer had om 08:45 uur twee procent van de kiesgerechtigden zijn of haar stem uitgebracht, maakte de gemeente Groningen woensdagmorgen bekend.

31 partijen verdelen de zetels

In Het Hogeland en Westerkwartier strijden elk negen partijen om de gunsten van de kiezer, in Groningen kan gestemd worden op dertien partijen. Nieuw zijn daar PVV, 100% Groningen, Stad en Ommeland (voormalig Stadspartij) en de Sportpartij. In totaal kan er vandaag worden gestemd op 31 partijen.

Dat je niet in elke gemeente kunt stemmen vandaag, heeft te maken met de herindelingsverkiezingen die losstaan van reguliere gemeenteraadsverkiezingen.

Vanaf 1 januari gaat Groningen namelijk samen met Haren en Ten Boer, en fuseren Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond tot Het Hogeland. Het Westerkwartier begint eveneens op 1 januari, en is een samenvoeging van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Daarom vinden de verkiezingen nu plaats.

RTV Noord doet verslag

Bij RTV Noord houden we je voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen op deze verkiezingsdag. 's Avonds zijn we aanwezig bij de uitslagen in de gemeenten en verwerken we de uitslagen en reacties in liveblogs en aparte berichten. De eerste uitslagen worden al snel na de sluiting van de stembus om 21.00 uur verwacht.

Last minute inlezen?

Twijfel je nog over je stem? We zetten de belangrijkste standpunten, Stemwijzers en voorstelvideo's op een rij:

Stemmen in Groningen

- De fusiegemeente van: Groningen, Haren en Ten Boer

- 230.000 inwoners; 45 zetels; dertien partijen die meedoen

- Dit zeggen de verschillende partijen over: 1. Verkeer, vervoer en de binnenstad | 2. Wonen | 3. Zorg | 4. Werk en geld | 5. Onderwijs | 6. Groen en natuur | 7. Cultuur en sport

- Onze samenvattingen: 100% Groningen | CDA | ChristenUnie | D66 | GroenLinks | Partij voor de Dieren | PvdA | PVV | SP | Sportpartij | Stad en Ommeland | Student en Stad | VVD

- VIDEO'S: De 13 partijen stellen zich voor

- Analyses: Een echte clash ontbreekt en Wat valt op aan de Groningse verkiezingsstrijd?

- Bewapen je met kennis in onze Verkiezingsquiz Groningen

- Doe hier de StemWijzer voor Groningen

Stemmen in het Westerkwartier

- De fusiegemeente van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn

- 62.750 inwoners; 33 zetels; negen partijen die meedoen

- Hier kan je stemmen

- Onze samenvattingen: 50PLUS | CDA | ChristenUnie | D66 | GroenLinks | PvdA | Sterk Westerkwartier | VVD | VZ Westerkwartier

- VIDEO's: De 9 partijen stellen zich voor

- Analyse: Voorspellen is lastig

- Doe hier de Kieswijzer voor het Westerkwartier

Stemmen in Het Hogeland

- De fusiegemeente van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

- 49.750 inwoners; 29 zetels; negen partijen die meedoen

- Hier kan je stemmen

- Onze samenvattingen: CDA | ChristenUnie | D66 | GemeenteBelangen Het Hogeland | GroenLinks | Hogeland Lokaal Centraal | PvdA | SP | VVD

- VIDEO'S: De 9 partijen stellen zich voor

- Analyse: Wat 'n boudel

- Doe hier de Kieswijzer voor Het Hogeland

Lees hier alles over de verkiezingen op 21 november

Dit bericht is aangevuld met de eerste opkomstcijfers