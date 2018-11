Deel dit artikel:













GroenLinks pleit voor soa-test 'uit de muur' Partijen konden in de ring debatteren (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

Geen uppercuts, leverstoten of een linkse directe, maar je tegenstander verbaal knock-out slaan. Dat was dinsdag de opdracht aan de deelnemers tijdens het verkiezingsdebat 'Get in the ring' van de Hanzehogeschool in Groningen.

Peter Steinfort

Verslaggever

De verbale gevechten stonden onder leiding van de Groningse referee Evelien Bosch, onder andere bekend van Coolpolitics en MTV. Roes Niet iedereen durfde de confrontatie in de ring aan. Zo liet de deelnemer van GroenLinks het afweten. 'Hij ligt z'n roes nog uit te slapen', aldus zijn vervanger, kandidaat-raadslid Femke Folkerts. Pom pom pom Stad en Ommeland had lijstduwer Henk de Haan afgevaardigd. Als opkomstmuziek had de De Haan gekozen voor het Gronings volkslied. 'Wij zijn de luis in de pels van de Stadse politiek', aldus de voormalig voetballer van FC Groningen. Debatcentrum De organisatie van 'Get in the ring' was in handen van het nieuwe debat- en cultuurcentrum van Hanzehogeschool. De politici debatteerden over onderwerpen die studenten belangrijk vinden. Zoals kamernood, duurzaamheid, veiligheid en gratis soa-tests. 'Zoals een frikandel' GroenLinks hield een pleidooi voor een gratis soa-tests die je 'uit de muur' kunt trekken. 'Zoals een frikandel', verduidelijkt Femke Folkerts. Studenten zijn nu eenmaal de grootste risicogroep, weet ook lijstrekker Joost van Keulen (VVD). 'Helemaal gratis is de test wat ons betreft niet. Laat zo'n test een 1 of 2 euro kosten.' 'Ga stemmen!' De politici hielden een warm pleidooi om woensdag tijdens de verkiezing voor de nieuwe gemeente Groningen vooral te gaan stemmen. Tijdens het debat konden de studenten aangeven of ze dat ook van plan zijn. Van de 75 ondervraagde studenten geeft zestig procent aan dat ze de gang naar de stembus zullen maken. Lees ook: - Verkiezingen 21 november: Bereid je hier voor!