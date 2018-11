Deel dit artikel:













Rechtbank knipoogt naar Cyber Monday: dag in teken internetcriminaliteit De rechtbank in Groningen legt zich op Cyber Monday volledig toe op internetcriminaliteit. (Foto: 112 Groningen)

Komende vrijdag is het weer zover. Op Black Friday, de dag na Thanksgiving Day, bestormen de Amerikanen de winkels vanwege de extreem hoge kortingen. Inmiddels is het fenomeen ook gesetteld in ons land.

Cyber Monday is wat minder ingeburgerd in Nederland. Op de eerste maandag na Thanksgiving Day geven de online winkels extreem hoge kortingen op hun producten. De online stores hebben zo hun antwoord gevonden op de traditie van Black Friday. Geen kortingen op straffen De Groninger rechtbank speelt ook n op het internetfenomeen en komt met een eigen Cyber Monday. Niemand hoeft zich zorgen te maken dat er kortingen worden gegeven op straffen voor criminelen, wél staat de rechtbank volledig in het teken van de internetcriminaliteit. Op die dag worden er in Stad acht zaken afgehandeld die allemaal met internetcriminaliteit te maken hebben. Hacken, het stelen van naaktfoto's of het ontregelen van het koelingssysteem van een supermarkt zijn enkele voorbeelden. De zittingen beginnen maandag om 09.00 uur.