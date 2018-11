Woningnood internationale studenten is nu een probleem van iedereen

Er komen nog eens 1500 extra kamers voor internationale studenten. Er waren al plannen om er 3000 extra te bouwen, dat aantal groeit dus door naar 4500. Dat blijkt uit het convenant jongerenhuisvesting dat dinsdagmiddag is ondertekend.

Het convenant jongerenhuisvesting moet de kamerproblematiek onder internationale studenten zoveel mogelijk voorkomen. De laatste jaren wisten veelal internationale studenten geen kamer te vinden in de stad Groningen.

De Groninger gemeenteraad liet na de problemen van afgelopen zomer weten strakkere afspraken te willen maken over de huisvesting.

Vooral op Zernike

Die afspraken zijn nu dus gemaakt tussen de gemeente, onderwijsinstellingen, studentenvertegenwoordigers en woningcorporaties. De extra 1500 kamers zullen vooral gebouwd worden op de Zernike Campus. Gemeente, RUG en Hanze gaan zich daarvoor inzetten.

Waar de kamers precies worden gebouwd op de Campus is nog niet duidelijk. Op dit moment zijn er nog geen woningen op de Campus. Om dat mogelijk te maken zal het bestemmingsplan nog gewijzigd moeten worden.

Geen containerwoningen

De in totaal 4500 extra kamers zullen geen containerwoningen worden, maar 'kwalitatief goede woningen'. 'We hebben daarvoor marktpartijen nodig, dat is ook een rol voor de gemeente. Wij moeten de partijen aantrekken, dat hebben we ook opgenomen in het convenant', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

'Ik maak me daar geen zorgen over, de partijen zijn er wel. De uitdaging is om goede partijen aan ons te binden. Bouwers die niet alleen goede kwaliteitswoningen maken voor studenten, maar ook bouwers die rekening houden met de stad.'

Te vaak wijzen naar de ander

Met het ondertekenen van het convenant is het probleem van kamerzoekende buitenlandse studenten een probleem van meerdere partijen geworden.

'De afgelopen tijd is er te vaak gewezen naar de verantwoordelijkheden van een ander', aldus Van der Schaaf. Hij erkent dat hij daar zelf ook aan heeft meegedaan. 'Ik hoop dat daar nu een einde aan komt en dat we het echt gezamenlijk oplossen.'

Opvang beter stroomlijnen

Er is dan ook niet alleen een rol voor de gemeente weggelegd om de opvang van internationale studenten beter te stroomlijnen. Het inrichten van de noodopvangen is onder meer een taak van de RUG en de Hanze.

Studentenorganisaties worden gevraagd om nieuwe internationale studenten te koppelen aan al studerende internationals. Op die manier zouden ze snel wegwijs gemaakt kunnen worden in Groningen en sneller een kamer vinden.

Groningen gaat haar naam als mooie studentenstad meer dan waarmaken met deze samenwerking Roeland van der Schaaf - wethouder wonen

Optimistisch

De wethouder hoopt met het ondertekenen van dit convenant de eerdere negatieve publiciteit rondom internationale studentenhuisvesting in de stad achter zich te laten.

'Groningen gaat haar naam als mooie studentenstad denk ik meer dan waarmaken met deze samenwerking', besluit de stadsbestuurder optimistisch.

De afspraken in het convenant zijn geldig tot 2022.

