Politie geeft beelden vrij van pinpasdief

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die gebruik maakt van een pinpas die is gestolen bij een woninginbraak in Onderdendam.

De inbraak vond plaats in de nacht van vrijdag 10 augustus. De dader nam ook andere goederen mee.

Betaald bij snackbar

Later die nacht werd met de gestolen pinpas betaald in een snackbar in de stad Groningen. De pinner is gefilmd door een bewakingscamera.

Eerst onherkenbaar

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om het gezicht van de verdachte in eerste instantie onherkenbaar te maken. De man krijgt twee weken de tijd om zich te melden bij de politie. Doet hij dat niet, dan worden beelden vrijgegeven waarop hij wel te herkennen is.