Provincie over kritiek Gasberaad: 'Ze hebben een punt'

'Ze hebben een punt', verzucht Eelco Eikenaar. De SP-gedeputeerde kan niet anders dan het Groninger Gasberaad gelijk geven.

De koepel van maatschappelijke organisaties in het Groningse aardbevingsgebied maakte maandag in een brief op poten duidelijk helemaal klaar te zijn met de passieve houding van de regionale bestuurders, onder wie dus het provinciebestuur.

Hoe leest u de pittige brief van het Gasberaad?

'Ik kan me een hoop overwegingen die ze hebben wel goed voorstellen.'

We moeten uit deze situatie komen, zegt ook het Gasberaad. Die richt zich op de regio: doe daar iets aan.

'Ja, en daar hebben ze natuurlijk gelijk in. De regio moet hier wat aan doen en het heft in handen nemen. Daar hebben ze volkomen gelijk in.'

Maar u bent ook de regio. Waarom gebeurt dat dan niet?

Na een diepe zucht: 'Waarom dat niet gebeurt, is omdat... Ja, waarom dat niet gebeurt. Dat is een hele, hele ingewikkelde vraag.'

'Wat er moet gebeuren, is dat regionaal die gemeenten goede plannen gaan maken. Die plannen indienen en dat daarna het besef bestaat, dat er wel weer een strijd gevoerd gaat worden. En dat we met dit plan niet verder dan halverwege zijn.'

Die strijd wordt ook onderling gevoerd, zegt het Gasberaad. Dan doen jullie als regio toch iets fout?

'Ik weet niet in hoeverre die onderling wordt gevoerd. Natuurlijk zijn er spanningen, daar gaat het niet om. Die zijn er altijd als er meningsverschillen zijn.'

'Ik denk dat het vooral zaak is dat op regionaal niveau goede plannen worden gemaakt en dat op het moment dat die plannen worden ingediend, we met z'n allen zeggen: nu gaat het betaald worden, nu gaat het geregeld worden. Zodat mensen niet meer hoeven te wachten en niet meer in onzekerheid leven.'

'Maar ik kan die garantie niet geven. Want ik heb er nu 3,5 jaar in dit dossier op zitten en ik zie in die 3,5 jaar dat alles drie keer bevochten moet worden. En ik ben bang dat dat in de toekomst ook zo zal blijven.'

Lees ook:

- Burgemeester Hiemstra: 'Gasberaad legt vinger op de zere plek'

- Gasberaad haalt uit naar eigen regiobestuurders