Tijdelijk een alternatieve A7-oprit bij Leek

Door werkzaamheden is de A7-oprit (links) gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Pasop (rechts). (Foto: Google Street View)

Het verkeer ondervindt hinder van werkzaamheden aan de nieuwe P+R bij Leek. Weggebruikers die van Leek naar Groningen willen, moeten vanaf 22 november gebruikmaken van een nieuwe oprit om de snelweg op te kunnen.

De oprit is te bereiken via de Pasop, die ter hoogte van de afslag Leek parallel aan de A7 ligt. Reizigers die per bus naar Groningen reizen, kunnen bij de oprit gebruik maken van een tijdelijke bushalte langs de Pasop.

Parkeren

Parkeren langs de Pasop is, totdat de werkzaamheden zijn afgerond, niet meer mogelijk. Dit kan bij het carpoolplein bij de Kapteynlaan, waar extra parkeerplaatsen zijn gecreëerd. Fietsen kunnen gestald worden bij een tijdelijke fietsenstalling bij het begin van de Pasop.

Verkeer uit Midwolde

Het verkeer uit Midwolde kan gedurende de werkzaamheden niet binnendoor over de Pasop rijden om de A7 te bereiken. Wie vanuit het dorp de A7 op wil, kan dat het beste doen door via de Hoofdstraat en de Oude Postweg (N372) te rijden.

Het is nog onbekend wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

