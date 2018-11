'Waarom staat Nedmag nog niet onder verscherpt toezicht?'

Het pekelwaterlek bij Veendam leidt tot Kamervragen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman vraagt zich af: 'Wanneer is er voldoende reden om Nedmag onder verscherpt toezicht te plaatsen?'

Nedmag-directeur Bert Jan Bruning noemt zwaar verkeer en droogte als oorzaken voor het lek. Beckerman wil van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten of hij dit als excuus accepteert.

'Is Nedmag niet verantwoordelijk voor de veiligheid, ook al zijn er veranderde omstandigheden?', stelt Beckerman. 'Betekent dit dat er meer problemen te verwachten zijn?', vraagt ze zich af.

Haar GroenLinks-collega Tom van der Lee vuurt vergelijkbare vragen af op Wiebes. 'Kunt u toelichten hoe het mogelijk is dat er met deze combinatie van factoren geen rekening is gehouden? Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat dit niet goed in de gaten gehouden is?'

Ook wil Beckerman weten of er dieselolie is gelekt en hoe omwonenden zijn geïnformeerd over het lek. Beide Kamerleden willen tevens weten welke onderzoeken er nu lopen om dit in de toekomst te voorkomen.

