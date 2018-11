Groninger Huis: 'Zonnepanelen naast flats? Het moet wel leefbaar blijven'

Woningstichting Groninger Huis mag van de Autoriteit Woningcorporaties niet deelnemen aan zonnepark Sunbrouck in Zuidbroek. Een tegenvaller, want zonder de stichting is het zonnepark geen twaalfhonderd, maar achthonderd panelen rijk.

Maar waarom mag het volgens de autoriteit eigenlijk niet?

'Woningbouwcorporaties moeten zich richten op huizen verhuren. Natuurlijk is verduurzaming belangrijk, maar bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen kan ook op of naast flats. De panelen moeten in de nabijheid van woningen staan, niet op afstand.'

'Groen overhouden in dorpen'

Daar is Hilde van Ree, directeur van Groninger Huis, het niet mee eens. Ze vindt dat er meerdere manieren moeten zijn om te verduurzamen. 'Je wilt ook groen overhouden in de dorpen. Er moeten daar niet overal zonnepanelen staan. Dus is het goed om ze uit het zicht te plaatsen, in dit geval op een voormalige crossbaan.'

'We hebben ook geprobeerd om de inspecteur ervan te overtuigen dat het goed zou zijn. Maar dat is ons niet gelukt, ook niet na twee hoorzittingen. Dus hebben we besloten een procedure aan te spannen.'

Gemeenschappelijke ruimtes

De corporatie wil de panelen gebruiken om elektriciteit op te wekken voor de gemeenschappelijke ruimtes van twaalf gebouwen in Zuidbroek, Muntendam en Meeden.

'We vinden het heel goed dat er een energiecorporatie ontstaat in een dorp als Zuidbroek. De cohesie in die dorpen staat al behoorlijk onder druk door het wegvallen van voorzieningen. Dus ondersteunen we zo'n initiatief graag. Bovendien hebben we een duurzaamheidsopgave. Dat kost heel veel geld. We denken dan ook dat dit een manier is om de gebouwen energiezuiniger te maken.'

Woonomgeving moet leefbaar zijn

Behalve op het zonnepark wil Groninger Huis ook op daken zonnepanelen plaatsen. 'Maar niet op het gras naast de flats', zegt Van Ree. 'De woonomgeving moet ook leefbaar blijven. We willen niet alleen maar overal zonnepanelen hebben staan. Het is goed om verschillende manieren uit te proberen.'

Blij met Kamervragen

Van Ree is blij met de Kamervragen die de Partij van de Arbeid dinsdag heeft ingediend over het probleem. 'Ik weet niet of dit het probleem gaat oplossen. Maar de minister heeft wel de mogelijkheid om een algemene maatregel van bestuur te nemen. Ik hoop dat de minister dat doet.'

