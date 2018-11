Oosterwijtwerdertil vertoont gebreken: verbod voor zwaar vrachtverkeer

De Oosterwijtwerdertil op de Schoolweg in Oosterwijtwerd wordt gesloten voor zwaar vrachtverkeer.

Bij versterkingswerkzaamheden bleek dat de brug nogal wat gebreken vertoont.

Vanwege de veiligheid mag verkeer zwaarder dan twee ton niet meer over de brug. Personenauto's en fietsers kunnen wel gewoon passeren.

Reparatie of vervanging

Het zwaar vrachtverkeer moet omrijden via de N360. Waterschap Noorderzijlvest bekijkt of de brug gerepareerd gaat worden of helemaal wordt vervangen.