Stadskanaal roept provincie en Rijk op: 'Nu of nooit voor spoorlijn naar Stadskanaal'

Met brieven richting staatssecretaris Stientje van Veldhoven en gedeputeerde Fleur Gräper, is de oproep van Stadskanaal helder. 'De treinverbinding Veendam - Stadskanaal is een absolute noodzaak.'

Dat wordt kracht bijgezet met een convenant waar tien gemeenten en tien bedrijvenverenigingen hun handtekeningen op hebben gezet.

Nee, de discussie omtrent de trein naar Stadskanaal is niet goed voor het stresslevel van de Stadskanaalster bestuurders. Een provincie die wikt en weegt, een besluit dat maar uitblijft en stilte vanuit Den Haag; het zit waarnemend burgemeester Froukje de Jonge (CDA) en wethouder Goedhart Borgesius (VVD) niet lekker.

Koste wat kost

De brief aan gedeputeerde Gräper en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat moet nog maar eens benadrukken dat de treinverbinding Veendam - Stadskanaal koste wat kost moet doorgaan.

Daarnaast heeft De Jonge tien omliggende gemeenten bereid gevonden om een convenant te ondertekenen met een soortgelijke oproep. 'Wij roepen provincie en Rijk op zo spoedig mogelijk al die besluiten te nemen die nodig zijn om dit te realiseren. Wij vragen uw steun, onze regio is het waard!'

Opvallend

De oproep is ondertekend door onder meer burgemeester Peter den Oudsten van de stad Groningen en Sipke Swierstra van de gemeente Veendam. Dat laatste is opvallend, aangezien Veendam in haar collegeprogramma pleit voor een afbuiging van de trein naar Assen.

Maar De Jonge is er blij mee. 'Ze hebben getekend, die samenhang is zo belangrijk voor de boodschap.'

De boodschap is volgens haar helder. 'Het signaal dat we willen afgeven namens de regio is dat de spoorverbinding er echt moet komen, en wel nu. Het is voor de toekomst van deze regio absoluut noodzakelijk.'

Cruciale gesprekken

Stadskanaal's burgemeester weet echter ook dat de verantwoordelijk gedeputeerde Gräper de komende weken cruciale gesprekken voert met spoornetbeheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en grondeigenaar museumspoorlijn STAR.

De Jonge wil niet veel langer wachten. 'Er is een aantal besluitvormingsmomenten bij zowel het Rijk als de provincie. De toegezegde middelen zijn nog maar anderhalf jaar gereserveerd', weet zij.

Deze regio is wat betreft de spoorverbinding een witte vlek op de kaart. Dat kan zo niet langer Froukje de Jonge - Waarnemend burgemeester Stadskanaal

'Er is een toezegging gedaan dat er voor de verkiezingen in Provinciale Staten een besluit wordt genomen. Wij willen onderstrepen dat we eendrachtig zijn richting de gedeputeerde. Dat houdt in: neem het goede besluit en neem het snel. En dat besluit is: realiseer de verbinding.'

Gemiste kans

Volgens De Jonge is het een gemiste kans wanneer Gräper anders besluit. 'Het is nu of nooit. En nooit zou doodzonde zijn.'

Naast de tien gemeenten hebben ook tien bedrijvenverenigingen uit de streek de oproep ondertekend. 'Dat geeft de noodzaak aan. Deze regio is wat betreft de spoorverbinding een witte vlek op de kaart. Dat kan zo niet langer.'

