Gillette betaalt Groningse duikers voor opruimen wegwerp-scheermesjes

Leden van Wrakduikteam Zeester uit Lauwersoog hebben de afgelopen maanden grote aantallen wegwerpscheermesjes van het merk Gillette op de zeebodem gevonden.

'Ik denk dat er in het voorjaar een container met misschien wel honderdduizend van die blauwe mesjes overboord geslagen is op de Noordzee', zegt Klaas Koch van het duikteam.

'We vonden en vinden ze overal, maar met name in wrakken waar ze in de luwte blijven liggen. Ook van vissers horen we dat ze mesjes naar boven halen.' De duikers laten de mesjes overigens niet liggen, maar nemen ze mee naar boven.

Duizend euro

Het duikteam attendeerde ook producent Gillette erop dat hun scheermesjes op de zeebodem liggen. Koch: 'En nu heeft Gillette onze stichting Noordzeewrakken gesponsord met een bedrag van duizend euro, met het verzoek zo veel mogelijk mesjes op te ruimen. En dat doen we nu.'

Weggerot

De wegwerp-apparaatjes zijn volgens hem niet meer te gebruiken. 'De mesjes zelf zijn al weggerot, maar het plastic blijft over, dus het is wel belangrijk dat het opgeruimd wordt.'