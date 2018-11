Eerste (natte) sneeuw valt, strooiwagens op pad

De eerste sneeuwvlokken van deze winter zijn in het noordoosten van het land gevallen. Onder meer in Ter Apel kleurden autoruiten wit, meldt Weeronline.

Dat witte laagje is van korte duur, want de natte sneeuw blijft niet liggen.

Vroege sneeuw

Dat het op 20 november al sneeuwt, is niet uniek. In 2015 vielen de eerste vlokken al op 14 oktober. Vorig jaar viel de eerste natte sneeuw van het seizoen vijf dagen later dan nu, op 25 november.



Strooiwagens op pad

De komende uren kan op meer plekken in onze provincie sneeuw vallen. Tijdens opklaringen kan het bovendien plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. In de stad Groningen gaan vanavond strooiwagens de weg op om bruggen en viaducten te strooien.



Lees ook:

- Piet Paulusma voorspelt: extreme winter met veel natuurijs