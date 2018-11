Rsg de Borgen wil nieuwbouw; kosten 38 miljoen

De drie gebouwen van regionale scholengemeenschap (rsg) de Borgen in Leek moeten plat en ruimte maken voor één of twee splinternieuwe gebouwen. En dat bij voorkeur zo snel mogelijk.

De huidige onderwijsgebouwen zijn gedateerd en bieden niet de mogelijkheden die de scholengemeenschap graag wil hebben. Sloop- en nieuwbouw worden geraamd op een slordige 38 miljoen euro.

Te veel meters

Op rsg de Borgen volgen leerlingen voortgezet onderwijs. Theun Dankert is afdelingsdirecteur en ziet het liefst dat er 'spoedig wordt begonnen' met de sloop en de nieuwbouw. 'Er is wel urgentie', zegt hij.

De problemen zitten onder andere in het aantal meters van de scholen. De ene school is te klein, in de andere is veel te veel ruimte. Dat betekent vooral voor docenten dat zij vaak van gebouw naar gebouw moeten. Dat moet in de toekomst veranderen.

Nieuwe vorm

De splinternieuwe gebouwen moeten anders worden ingericht dan de huidige drie. Er is een andere behoefte aan onderwijs, meent Dankert. 'Vroeger was een school een opsomming van lokalen, maar dat is niet meer zo', zegt hij.

De afdelingsdirecteur vervolgt: 'Het zou een gebouw blijven met lokalen, maar wel één waarin ruimte is voor individueel werk en tegelijkertijd grote collegeruimtes zijn, waarin je zestig of meer leerlingen kunt laten leren.'

Daarnaast hecht Dankert er waarde aan dat leerlingen ook in de nieuwe gebouwen terechtkunnen voor muziekonderwijs. 'En het liefst is er ook iemand voor jeugdzorg in de school aanwezig, zodat dat geen drempel is', vult hij aan.

Waar laat je iedereen?

De drie scholen moeten dus wijken voor één of twee nieuwe gebouwen, maar een nieuw gebouw staat er niet binnen een dag. Er moet dus hard worden nagedacht over de vraag waar je de leerlingen in de tussentijd laat.

'Dat is een grote uitdaging, waar wij ook nog niet helemaal over uit zijn', stelt Dankert. 'Wij zijn daar dan ook druk mee bezig. Hoe er ook gebouwd wordt, wij zijn niet binnen enkele maanden klaar.'

'Gisteren begonnen'

De afdelingsdirecteur ziet graag dat er zo snel mogelijk wordt gestart met bouwen. 'Ik zou graag gisteren al begonnen zijn. Maar als wij over twee jaar los zouden gaan, vind ik dat al heel fijn.'

De totale kosten worden geraamd op 38 miljoen euro. In 2019 is een voorbereidingskrediet van 200.000 euro beschikbaar om een bouwplan op te stellen. Het is aan het nieuwe gemeentebestuur van het Westerkwartier om te bepalen of en wanneer nieuwbouw te realiseren is.