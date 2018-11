Het leven van voormalig Donar-speler Sébastien Bellin veranderde drastisch op 22 maart 2016. Op die dag pleegden terroristen een aanslag op luchthaven Zaventem. Bellin stond op tien meter afstand toen er een bom ontplofte.

Knokken om weer te lopen

Bellin is inmiddels een klein jaar algemeen manager van Spirou en kijkt uit naar de wedstrijd tegen zijn oude club. Maar de aanslag houdt hem nog dagelijks bezig.

'Het scheelde weinig of ik was beide benen kwijtgeraakt. Maar boos op de mensen die zichzelf hebben opgeblazen ben ik niet. Waarom? Ze zijn hier niet meer. Ik had al mijn energie nodig om met mijn handicap om te gaan. Om weer te lopen.'

Tips voor een vee-vlogger

Met haar vlogs wil de 17-jarige Moësha van der Meulen haar boerenleven op een positieve manier onder de aandacht brengen. 'Ik merk dat veel mensen niet weten waar hun eten wegkomt, maar wel altijd een oordeel hebben dat boeren hun dieren mishandelen.' Ronald geeft haar nuttige tips.

Het knikje in de campagne

Campagnefilmpjes zijn er in allerlei soorten en maten. Maar hoe goed zitten ze eigenlijk in elkaar? Presentatiecoach Gijs Nillessen bekeek ze alle 31 en bespreekt de do's en dont's. 'De VVD in het wit? Dat lijkt me nou niet de beste keus.' En hoe zit het met dat knikje?

