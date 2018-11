Donar bereikt voor derde jaar op rij tweede groepsfase Europe Cup

Een geconcentreerde Jordan Callahan is namens Donar op weg naar een score (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben dinsdagavond voor het derde seizoen op rij de tweede poulefase van de FIBA Europe Cup bereikt. De Groningers versloegen in een razend spannende alles-of-niets wedstrijd het Belgische Spirou met 76-73.

Stuivertje wisselen

Donar stond lange tijd aan de goede kant van de score, maar in de laatste vier minuten an de wedstrijd was het stuivertje wisselen en kon het alle kanten op. Een driepunter van Jobi Wall zette de Groningers op het goede spoor: 74-72. Daarna volgde een hectische slotfase.

Spannende ontknoping

Met nog zes seconden op de klok verspeelde Arvin Slagter knullig de bal, maar Spirou slaagde er niet om tot scoren te komen. Mobley maakte er met een vrije worp nog 74-73 van. Hierna volgde een tactisch steekspel waarin Donar het net iets slimmer speelde. Twee benutte vrije worpen van Sean Cunningham zorgden ervoor dat er een golf van opluchting door MartiniPlaza trok.

Uitblinker Gipson

Teddy Gipson nam de ploeg van coach Erik Braal in de eerste helft bij de hand. De Amerikaan was vooral in het eerste kwart, twaalf punten, enorm op dreef en kwam na twintig minuten basketbal uit op vijftien punten.

Goede tegenstander

Spirou was een tegenstander van formaat want de Belgen lieten het verschil lang nooit te hoog oplopen. Aan het einde van het derde kwart zorgde een score van Thomas Koenis wel voor 64-55.

Fans belangrijk

MartiniPlaza was volgelopen met 3600 toeschouwers en de fans stuwden Donar in de hectische slotfase naar de zege. Topscorer en uitblinker aan de kant van de Groningers was Teddy Gipson met twintig punten. Jason Dourisseau en Grant Sitton waren allebei goed voor elf punten.