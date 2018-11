Twitterrel-burgemeester Houben komt niet meer naar Groningen

Burgemeester Wil Houben van de Limburgse gemeente Voerendaal brengt toch geen bezoek meer aan het aardbevingsgebied in Groningen.

Houben werd door burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond en wethouder Bé Schollema van Loppersum uitgenodigd na opmerkelijke uitspraken afgelopen zomer. Maar de bestuurders kunnen geen datum prikken in hun volle agenda's.

Verkeerd ekeelgat

Houben plaatste eind juli een tweet, waarin hij zei het niet te snappen hoe heel Nederland zich door een paar Groningers haar gasrijkdom laat afnemen, aangezien de Limburgse kolen er destijds tot de laatste kuubs zijn uit geroofd. Dat schoot bij de bestuurders en andere Groningers in het verkeerde keelgat.

Te druk

Volgens Van Beek is het niet gelukt om een afspraak te maken, gezien de drukte. 'Op den duur hadden we een datum, maar bleek één van ons toch niet te kunnen.' Ook is volgens de burgemeester van Eemsmond het momentum nu voorbij:

'Houben heeft in verschillende publicaties al aangegeven de ernst van de situatie in Groningen te onderkennen. Je kunt je daarom afvragen wat de toegevoegde waarde is van zo'n bezoek.'

Richting fusie

Het zijn voor Van Beek nog drukke tijden. Op 1 januari gaat Eemsmond fuseren met Bedum, De Marne en Winsum. 'Tot de Kerst is mijn agenda helemaal vol. Niet alleen met afspraken in aanloop naar de fusie, maar ook met vergaderingen van andere organisaties die betrokken zijn bij onze gemeente. Die gaan natuurlijk gewoon door', aldus Van Beek.

