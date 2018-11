Hogeland-gemeenten verspreiden brief na uitgelekt plan NCG

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond vertellen via een brief aan hun inwoners wat de laatste ontwikkelingen zijn rond de versterking van woningen met aardbevingsschade.

De brief wordt woensdag verspreid via de gemeentelijke websites en sociale media.

Nieuw plan

Het is volgens burgemeester Marijke van Beek de eerste keer dat de Hogeland-gemeenten zo'n brief schrijven. Ze doen dit nadat het nieuwe versterkingsplan van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is uitgelekt naar RTV Noord.

In het plan staat onder meer dat een groot deel van de woningen in Meedhuizen mogelijk versterkt moet worden. Dat dorp kwam eerder niet voor in de versterkingsplannen.

Ook kon RTV Noord onthullen dat in de stad Groningen bij mogelijk 1200 huizen maatregelen moeten worden getroffen. De huizen zijn aan het licht gekomen door een nieuwe rekenmethode van de NAM.

Onrust

Volgens Van Beek is daardoor op sommige plekken in de provincie onrust ontstaan. 'We hadden een communicatietraject afgesproken, maar door het uitlekken van het plan is alles in een stroomversnelling geraakt. Daarom willen wij onze inwoners laten weten hoe wij tegen de versterking aankijken en wat ze kunnen verwachten.'

Leeswijzer

De brief moet gezien worden als leeswijzer. Over niet al te lange tijd - mogelijk al deze week - wordt het versterkingsplan van de NCG namelijk gepubliceerd.

'Ik kan me voorstellen dat dit vragen oproept bij inwoners. In de brief staat waar ze met hun vragen naartoe kunnen', aldus Van Beek.

