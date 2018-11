Deel dit artikel:













Brandweer moet schoorsteen slopen om brand te blussen De brandweer moest uiteindelijk een deel van de schoorsteen afbreken om de brandhaard te blussen. (Foto: De Vries Media)

De brandweer heeft dinsdagavond erger voorkomen bij een schoorsteenbrand in Bedum. Bij een woning aan de Noordwolderweg was er sprake van rookontwikkeling in de nok van de woning.

De bewoners konden hun woning veilig verlaten en zagen buiten toe hoe de brandweer op zoek ging naar de brandhaard. Uiteindelijk moest de schoorsteen gesloopt worden om de brandhaard goed uit te krijgen. Stichting Salvage zal de schade met de bewoners afhandelen.