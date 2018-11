Gipson: 'De basket leek wel groter te worden'

Teddy Gipson was de grote uitblinker aan de kant van de Groningers. Hij maakte twintig punten en was vooral in het eerste kwart nauwelijks af te stoppen. 'Dit was een duel met emotie, super dat we gewonnen hebben,' aldus Gipson.

Basket groter?

'Deze duels wil je spelen, in zo'n sfeer. Hiervan groei je als team. Ik speelde iets agressiever dan normaal. Op een gegeven moment leek de basket wel groter te worden..haha. Dit was ons doel, hier moesten we winnen en dat is gelukt.'

Verstuikte enkel

Een groot feest ging Gipson niet vieren. 'Ik denk met wat vrienden en familie want tijdens de wedstrijd verstuikte ik mijn enkel. Daar heb ik nu wel wat last van dus ik moet even opletten. Maar in dit duel zat alles dus ik ben heel erg blij,' vertelt Gipson.

Thriller

Donar-coach Erik Braal kon na aflloop van de thriller tegen Spirou (76-73) zijn vreugde nauwelijks onder woorden brengen. 'Als je vooraf had bedacht dat we in deze poule vijf overwinningen nodig hadden en dan zo'n afloop..supertrots op het team en de fans.'

Niet de beste wedstrijd

Braal had gezien dat zijn ploeg dinsdagavond niet de beste wedstrijd had gespeeld. 'Het kwam aan op karakter en we bleven knokken,' aldus Braal. 'Dat dan ook de uitploegen onze fans roemen..dat zegt genoeg.'

Geleerd van nederlaag

'De uitwedstrijd tegen Spirou verloren we duidelijk. Ik heb het gevoel dat we daar veel van geleerd hebben en sterker zijn geworden als team. Prachtig dat we nu zo'n lange ongeslagen reeks hebben neergezet in MartiniPlaza in de Europe Cup (veertiende duel thuis op rij gewonnen, red.). Dat is knap, een groot compliment aan het team,' besluit Braal.

