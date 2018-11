Pekela weigert medewerking aan Veendams herindelingsonderzoek

Politiek Pekela weigert mee te werken aan een herindelingsonderzoek van de gemeente Veendam. Laatstgenoemde gemeente wil uitzoeken of zij met (een deel van) de gemeente Pekela kan fuseren of dat het zelfstandig kan blijven.

Politiek Pekela ziet niks in een fusie met alleen Veendam.

Herindelen met Pekela

Vanaf 1 januari 2019 zijn alle herindelingen in de provincie Groningen een feit, behalve die in het oosten. De fusie van Pekela, Stadskanaal en Veendam, door sommigen afgekort als PSV-gemeente, komt maar niet van de grond. Pekela en Stadskanaal willen wel, maar Veendam ziet er niks in.

Veendam wil nu samen met Pekela onderzoeken of een herindeling met (een deel van) Pekela mogelijk is. Dat onderzoek kan Veendam uit haar hoofd zetten. Politiek Pekela liet unaniem weten niets te zien in een extra onderzoek, laat staan in een fusie met alleen Veendam.

Wat nu?

Wel met Veendam, niet met Veendam? Alleen met Stadskanaal of toch als PSV-gemeente? Of moet er misschien gekeken worden naar de buren Oldambt en Westerwolde? Zo veel mogelijkheden, zo veel onduidelijkheden.

Daar moet een einde aan komen, vindt het college van burgemeester en wethouders in Pekela. Zij gaf de raad de opdracht om met een concreet voorstel te komen.

Kijk om je heen

Het voorstel is en blijft dat Pekela bestuurlijk gaat fuseren met Stadskanaal en Veendam. Mocht één van die partijen de fusie blokkeren, dan gaat Pekela om zich heen kijken. Gesprekken met de gemeenten Oldambt en Westerwolde liggen dan voor de hand.

Wellicht dat fuseren met enkel en alleen Stadskanaal ook nog één van de mogelijkheden is.

Blijven samenwerken

De ambtelijke samenwerking met Veendam staat voor Pekela niet ter discussie. De gemeenten werken sinds 2011 ambtelijk samen in De Kompanjie. Pekela wil dat die samenwerking blijft bestaan en dat waar nodig moet worden geïnvesteerd.

De Kompanjie

Vooral Veendam heeft moeite met De Kompanjie. Het heeft daarom, op eigen houtje, een onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren daarvan. Daar kwam uit dat als je de samenwerking wilt versterken, je een ambtelijke fusie moet laten volgen door een bestuurlijke fusie.

Dat was vervolgens reden voor Veendam om een onderzoek naar een fusie met (een deel van) Pekela voor te stellen. Veendam kan op korte termijn een brief vanuit Pekela verwachten waarin staat dat Pekela niet meewerkt aan die plannen.

