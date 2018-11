Deel dit artikel:













Middernacht: eerste Stadjers brengen hun stem uit Wethouder Joost van Keulen brengt zijn stem uit. (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord) De stemhokjes worden meteen gebruikt (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

De herindelingsverkiezingen in Groningen zijn officieel begonnen. Om middernacht ging het stemlokaal in The Student Hotel in Stad voor anderhalf uur open.

Wethouder Joost van Keulen is de eerste stemmer voor de nieuwe herindelingsgemeente Groningen. Normaliter zet hij zijn wekker niet in de vroege ochtend om meteen te gaan stemmen. 'Maar dit vond ik wel een mooie gelegenheid', vertelde hij. De stem van de wethouder ging naar nummer 13 op de VVD-lijst, David Jan Meijer, omdat 'hij het vuur uit zijn sloffen' heeft gelopen. Bovendien, zo stelt Van Keulen, 'stemmen op nummer 13 brengt geluk'. Stemmen op het station Vanaf 6.30 uur kan er worden gestemd op het Hoofdstation in Stad. Deze locatie sluit om 20:00 uur. Voor alle andere stemlokalen in de nieuwe gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier geldt: wees welkom tussen 7.30 uur en 21:00 uur. Waar kan ik stemmen? Woensdagochtend publiceert RTV Noord een overzicht met alle locaties waar gestemd kan worden.