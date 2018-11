Lijstduwer Burdy brengt de eerste stem uit in Leens

Zanger Burdy was woensdagochtend de eerste stemmer bij het stembureau in Leens. Hij staat zelf op de kieslijst, als lijstduwer voor Hogeland Lokaal Centraal.

'Ik heb als artiest het voordeel dat ik door het hele Hogeland kom, overal zie ik wat er speelt en wat er gaande is. En ook als buschauffeur kom ik door de hele regio', zegt hij.

André Hazes

Burdy die eigenlijk Bert Schaap heet, is vereerd dat hij op het stembiljet staat.

'Heel bijzonder. In het verleden was een zekere André Hazes ook lijstduwer, in Amsterdam. Toen ze mij hiervoor vroegen heb ik er wel een paar keer over nagedacht wat mijn stem nou zou bijdragen aan de partij. Het is een nieuwe partij; het is altijd lastig om die op de kaart te zetten.'

'Ik ben er heel serieus mee bezig, dat is ook de bedoeling. Want ik moet natuurlijk wel weten waar ik over praat.'

Hoofd stembureau

Hoofd stembureau op deze verkiezingsdag is Johan van der Vis. Hij is op dit moment raadslid bij de VVD in De Marne, maar keert niet terug in de raad van fusiegemeente Het Hogeland.

'Dit is gewoon een normale verkiezingsdag. Iets minder spannend, omdat ik niet meer op de lijst sta.'

'Stemmen tellen is een noodzakelijk kwaad. maar dat doen we altijd heel serieus' Johan van der Vis - hoofd stembureau

Wat doet een hoofd stembureau?

Van der Vis was veertien jaar geleden voor het eerst hoofd stembureau. 'Je moet het stembureau openen, je moet hem sluiten en alles wat daar tussenin zit', zegt hij over de taken die daarbij horen. 'Je moet in de gaten houden hoe alles loopt en eventuele klachten in de gaten houden. Dat moet je proberen op te lossen.'

En dan is er nog het tellen van de stemmen, als de stembussen sluiten. Het tellen is volgens Van der Vis niet het leukste werk. 'Het is een noodzakelijk kwaad', zegt hij lachend. 'Maar dat doen we altijd heel serieus.'

