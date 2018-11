Deel dit artikel:













Rondje Groningen: Op de fiets om te stemmen in Haren Op de fiets naar Haren om te stemmen (Foto: RTV Noord)

Op deze dag van de verkiezingen in (een deel van) Groningen kleurt Rondje Groningen ook een beetje rood natuurlijk. Maar er is meer in het leven, vissen bijvoorbeeld!

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1) Staat niet op de...lijst Hij staat gelukkig wel (weer) in Stad. 2) Een andere strijd Wie geeft de beste voorzet? Wie kan het beste poppetjes in lijn krijgen? En wie kopt hem er bij deze verkiezingen in? 3) Het duurt te lang Vroeg uit de veren en swingen maar. Laat dat maar aan Karel en Edwin over. 4) Trailer Voor een film over twee vissers die vanuit Lauwersoog varen. 5) Geen Golden Boy Ritsu Doan zat bij de laatste 10, maar haalt de top 5 helaas niet. 6) Historie Grote namen bij WVV in Winschoten en mooie, historische foto's. 7) Dat kan natuurlijk ook Stadjers konden vandaag voor het eerst stemmen in Haren of Ten Boer. Even de fiets pakken, maar dan kun je wel zeggen dat je het hebt gedaan. Rondje Groningen is er elke werkdag. Check ook ons archief.