Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Er is geen bal op de tv (Foto: Rawpixel.com)

Doe Maar zong het al in de jaren '80 in het nummer Doris Day: "He, er is geen bal op de TV, alleen een film met Doris Day". De televisie bepaalt al decennia het beeld in veel huiskamers.

Sinds de komst van streamingdiensten als Videoland en Netflix en de sociale media, lijkt de aandacht voor televisie af te nemen. Deze 21e november is het officieel Wereldtelevisiedag. Uitgeroepen door de Verenigde Naties. Volgens de VN speelt de TV een belangrijke rol in culturele uitwisseling, gericht op vrede, veiligheid en economische en sociale ontwikkeling. Kijk jij veel televisie? Ons Lopend Vuur:

En we willen eigenlijk ook wel weten wat je interessant vindt op TV.

En hoe kijk je dan?

En als afsluiter:

Praat mee Geef je mening en toelichting op onze Facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories. Stemrecht Het Lopend Vuur van dinsdag bestond ook uit meerdere vragen. Van de 2154 mensen die stemden zei 85% gebruik te maken van het stemrecht. Van nog eens 852 stemmers wist 78% al wie vandaag een stem zou krijgen. De belangrijkste verkiezingen vinden mensen overigens die voor de Tweede Kamer (34%), daarna de gemeenteraad (30%) en als derde de Provinciale Staten (17%).