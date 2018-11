Kan 'Stakka Science Tower' de zorg in Stadskanaal in de benen houden?

De toekomst van de zorg in Stadskanaal zou zomaar eens drastisch kunnen veranderen. Tenminste, als het aan de denktank 'Zorg is van Ons' ligt.

De 'Stakka Science Tower'. Het is een van de ideeën die naar voren komen uit het onderzoek van de stichting Maatschappij en Onderneming (SMO). Die stichting is gelieerd aan de Erasmus Universiteit en werkt op verzoek van de denktank 'Zorg is van Ons' aan de verschillende scenario's.

Naast de Stakka Science Tower, die een ontmoetingsplaats kan worden tussen wetenschap, zorg en ondernemerschap, heeft het SMO verschillende vergezichten gecreëerd om andere vormen van zorg in Stadskanaal en omgeving in de benen te houden.

Niet vanaf de zijlijn toezien

'We zijn erg tevreden over het verloop van de avond', zegt Renate Groenewold namens 'Zorg is van Ons'. Deze denktank ontstond mede door het initiatief van haar broer Peter, die niet vanaf de zijlijn wilde toezien hoe de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis werden gesloten.

'Wat je ziet in onze groep is dat er mogelijkheden zijn', vervolgt Groenewold. 'Het SMO heeft het onderzoek geleid. Zij zien ook welke mogelijkheden in dit gebied zijn.'

Met interesse ontvangen

De ideeën vanuit de denktank worden met interesse ontvangen door aanwezige partijen als zorgverzekeraar Menzis en de Treant Zorggroep, eigenaar van het Refaja Ziekenhuis.

'Wat mij tevreden stemt, is het signaal vanuit Menzis: we moeten in gesprek. Ze schaamden zich een klein beetje dat ze niet eerder zijn aangehaakt. Ook Treant wil met ons in gesprek. Dat is heel belangrijk', zegt Groenewold.

Jean-Pierre van Beers, lid van de raad van bestuur van Treant, is blij met het initiatief van de denktank. 'Ik waardeer dit heel erg', zegt hij. 'Het betekent ook dat wij als Treant ruimte moeten geven aan dit soort initiatieven.'

Nieuwe zorginitiatieven

De komende periode wil de denktank 'Zorg is van Ons' in gesprek blijven met Menzis, Treant en andere zorgpartijen om ervoor te zorgen dat er, naast het in de benen houden van het Refaja Ziekenhuis, nieuwe zorginitiatieven ontstaan in de Kanaalstreek.