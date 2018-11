Verkiezingsupdate: zo staat het ervoor

Sinds half acht woensdagochtend zijn de stembussen geopend in de elf Groninger gemeenten waar raadsverkiezingen zijn. Een overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe.

Dit artikel is geschreven rond 12:00 uur. We vullen het gedurende de middag aan of updaten het met nieuwe opkomstcijfers. Aan het einde van de middag hebben we een nieuw bericht gepubliceerd.

'Best wel speciaal'

Voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier mogen 42.000 mensen hun stem uitbrengen om uiteindelijk een raad samen te stellen van 33 zetels. De lokale partij Sterk Westerkwartier doet voor het eerst mee. Lijsttrekker Harry Stomphorst bracht zijn stem uit in Niebert.

Hij heeft niet op zichzelf gestemd, 'maar op een andere kandidaat die ik ook heel erg goed vind'. Stomphorst was eerst actief voor de VVD, maar doet nu met de door hemzelf opgerichte partij mee aan de raadsverkiezingen. 'Best wel speciaal om dat voor de eerste keer te doen.'

Stomphorst zet in op drie zetels voor zijn partij. 'Uiteraard respecteren wij elke uitslag. De kiezer bepaalt uiteindelijk of wij goed genoeg zijn om hen te vertegenwoordigen in de raad.'

Den Oudsten bezorgd over de opkomst

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen was woensdagochtend een van de stemmers in zijn gemeente. Maar welk vakje de politicus van PvdA-zijde inkleurde, houdt hij voor zichzelf. 'Ik word geacht politiek neutraal te functioneren. Iedereen weet natuurlijk wat mijn partijachtergrond is, maar daar past niet bij dat ik precies vertel op wie ik stem.'

De verwachting is dat het opkomstpercentage laag zal zijn; Den Oudsten is daar ongerust over. 'Hoe minder mensen gaan stemmen, hoe minder politiek gelegitimeerd een gemeenteraad is. Maar er komt altijd een gemeenteraad, zelfs als er maar heel weinig mensen stemmen. Het systeem functioneert wel beter als mensen zich ook betrokken voelen.

Je lift niet mee op landelijke publiciteit Peter den Oudsten - burgemeester Groningen

'Maar bij tussentijdse verkiezingen schieten de percentages omlaag; ik hoop dat het hier niet zo is. Je lift niet mee op landelijke publiciteit en probeer dan maar eens iedereen te bereiken met de mededeling dat ze vandaag mogen stemmen.'

Na de verkiezingen starten donderdag direct de gesprekken om te komen tot een nieuw gemeentebestuur. 'Mijn rol daarin is beperkt', zegt Den Oudsten. 'De grootste partij neemt het initiatief, die bepaalt de volgende stap. Dat behoor ik zo goed mogelijk te faciliteren, met de goede stukken en mensen die kunnen helpen. Dat gaan we morgenmiddag met elkaar bespreken.'

In de bibliotheek in Stad is een indicatie te zien van de verdeling in stemmen.



Opkomst in Groningen

De gemeente Groningen houdt de opkomstcijfers bij via een speciale website. Rond half twee had 14,2 procent van de kiezers de stem uitgebracht in Groningen, Haren of Ten Boer.

Opkomst Het Hogeland en Westerkwartier

In de nieuwe gemeente Het Hogeland lag de opkomst om 11:00 uur op 10,14 procent.

Doe de kieswijzer

Voor wie nog naar de stembus wil, maar eigenlijk nog geen idee heeft welke partij het moet worden: Er is nog tijd om de kieswijzer in te vullen. De StemWijzer voor Groningen, de Kieswijzer voor het Westerkwartier en Kieswijzer voor Het Hogeland staan online.

Internationale stemmers

Ook de internationale studenten die in Stad wonen mogen overigens stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om hen tegemoet te komen heeft het GPJK (Groninger Politiek Jongeren Kontact) een campagne opgetuigd om ze wegwijs te maken in de partijprogramma's.

Stemmen in een container

Op het plein van de Boerhaaveschool in Stad kan gestemd worden in een speciaal voor de gelegenheid geplaatste container. Met genererator en mobiel toilet er naast. Voorheen kon er gestemd worden in het gymlokaal van de school, maar dat is niet goed toegankelijk voor gehandicapten.

Sociale media

Net als bij andere verkiezingen laten Groningers op sociale media weer zien dat ze gestemd hebben.

