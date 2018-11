Deel dit artikel:













Steeds minder Groningers hebben een Nederlandse achtergrond Mensen in de Herestraat in Groningen (Foto: ANP Foto)

Net als in Nederland als geheel is ook in Groningen een langzame verandering zichtbaar in de samenstelling van de bevolking. Deze verandering gaat wél minder snel dan landelijk gezien.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Groningen versus Nederland Eind jaren 90 had ongeveer 90 procent van de Groningse bevolking een Nederlandse achtergrond. Begin dit jaar is dit percentage gezakt naar ruim 84 procent. Dat is hoger dan het percentage van heel Nederland van 1998. Eind jaren negentig had in Nederland namelijk ongeveer 83 procent van de bevolking een Nederlandse achtergrond, begin dit jaar was dit net geen 77 procent. Het aantal migranten uit andere landen (zowel Westers als niet-Westers) is in al die jaren gestaag toegenomen. Tekst gaat verder onder grafiek

Mensen uit Marokko en Turkije In verhouding zijn er dus steeds meer mensen met een buitenlandse achtergrond. In onze provincie komt het grootste deel uit Westerse landen. Het gaat dan om 8 procent van de bevolking. Het aantal mensen met een niet-Westerse achtergrond ligt met 7,4 procent net wat lager. In Nederland is dat andersom: ruim 10 procent van de bevolking heeft een Westerse en ruim 13 procent een niet-Westerse achtergrond.

Nederlandse achtergrond Volgens de definitie van het CBS heeft iemand een Nederlandse achtergrond als beide ouders een Nederlandse paspoort hebben. Is één van je ouders bijvoorbeeld Frans, maar heb je zelf een Nederlands paspoort? Dan tel je als Nederlander, maar met een allochtone achtergrond.