Verkiezingsupdate: stemmen in de kleinste en noordelijkste stembureaus

De stembussen in de elf gemeenten in onze provincie waar gestemd wordt zijn nog tot 21:00 uur geopend. En dat sinds 07:30 vanmorgen.

Een overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe.

Rust op het meest noordelijke stembureau

Op het meest noordelijke stembureau van het land in Oudeschip is het rustig. Iets voor tweeën hadden Anne, Arie en Arie 38 stemmen binnen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland. 'Maar we hebben mooie gesprekken over vroeger, dus we komen de tijd wel door', klinkt het.

In totaal kunnen 262 kiesgerechtigden hun stem uitbrengen in het stembureau van Oudeschip.

Kleinste stembureau van Westerkwartier

Buiten staat een verlaten zandbak, binnen tref je een lege kantine en ongebruikte klimtoestellen. Er hangt een bijzondere sfeer in de voormalige basisschool Het Jonkertje in Jonkersvaart. Van de 55 stembureaus in het Westerkwartier, is dit de kleinste.

Ria Stomphorst-Renkema is voorzitter van het stembureau. 'Dit is leuk, iedereen kent elkaar. Wij praten natuurlijk met de mensen die komen stemmen. Sommige mensen zie je normaal met zijn tweeën en die zie je nu alleen, dan heb je ook weer gespreksstof. Wij komen de dag goed door.'

Het grote voordeel van een klein stembureau is dat je minder hoeft te tellen. 'Als wij de honderd stemmen halen, dan gaat het mooi. Dus wij zijn niet zo laat klaar.'

Wat deden de partijen in Het Hogeland?

Verslaggever Jeroen Berkenbosch zette op een rij wat de partijen die in Het Hogeland op het stembiljet staan deden om in de slotfase stemmers over de streep te trekken. Lees het hier.

Beïnvloeden gekleurde balletjes de stemmers?

Kiezers in de bibliotheek in Stad hebben een extra optie: stop na het stemmen een gekleurd balletje in de doorzichtige zuil van jouw partij. Een ludieke actie? Of beïnvloeding van de kiezer?

Opkomstcijfers

Via deze website wordt bijgehouden hoeveel mensen uit de huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer hun stem hebben uitgebracht. Rond kwart drie uur passeerde de opkomst de twintig procent.

Groningen de grootste

Van de 37 gemeenten in het land waar gestemd wordt, is Groningen veruit de grootste. In de huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer die vanaf 1 januari samen verder gaan, wonen zo'n 190.000 kiesgerechtigden. Dat is zo'n 70.000 meer dan in de gemeente Haarlemmermeer.

De (on)zin van lijstduwers

Dinsdag publiceerden we een verhaal over het fenomeen lijstduwer. Nog niet gelezen? Dat kan hier alsnog.

Wat gebeurde er eerder vandaag?

We zetten vanochtend al voor je op een rij waar je precies kunt stemmen, kwamen zanger en lijstduwer Burdy tegen in het stembureau van Leens en om 10:00 en ook om 12:00 zetten we de belangrijkste gebeurtenissen van deze verkiezingsdag op een rij.

