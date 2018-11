Grenskantoor Rhederbrug verkocht: 'Eén euro, alstublieft'

Het in onbruik geraakte grenskantoor in Rhederbrug wordt verkocht. De gemeente Westerwolde heeft het van de hand gedaan voor het symbolische bedrag van één euro.

Vorig jaar heeft de gemeente het kantoor overgenomen van de vorige eigenaar. Het grenskantoor was een 'rotte kies' en de gemeente wilde een oplossing.

Slagboom

De nieuwe eigenaar gaat het grenskantoor in oude staat herstellen. 'Inclusief slagboom', zegt wethouder Bart Huizing (PvdA). 'Daarom verkopen we het door, en verlenen we medewerking aan het restaureren van het kantoortje.'

Eén euro

Huizing had misschien wel wat meer kunnen vragen voor het bureau, zo geeft hij toe. 'Maar we hebben het ook voor één euro gekocht. Daarbij zat de voorwaarde dat we aan de 'redelijke eisen van welstand' zouden voldoen.' Dat betekent dat het gebouw de openbare ruimte niet mag ontsieren.

'Die voorwaarde zit er bij de verkoop van het grenskantoor ook weer bij. Bovendien heeft de nieuwe eigenaar aangegeven dat hij het kantoor wil restaureren, dus hij krijgt nog wel wat extra kosten erbij.'

Werkplekken

Het kantoor moet er weer uit gaan zien als grenskantoor. De nieuwe eigenaar heeft een bedrijf dat allerlei soorten veren maakt. 'Dat bedrijf gaat in het kantoor een aantal werkplekken realiseren', besluit Huizing.

