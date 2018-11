Verkiezing Het Hogeland: De laatste loodjes

Tot het laatste moment zijn de partijen voor de verkiezingen van de toekomstige gemeente Het Hogeland op pad geweest. Er gebeurde dan ook het één en ander in de aanloop van deze verkiezingen. Nu komt alles samen en brengen de lijsttrekkers hun stem uit.

Lijst 1: Gemeentebelangen Het Hogeland

De lokalen zijn de afgelopen weken met een gele eend en caravan door de provincie getrokken. De partij hoopt weer de grootste te worden, net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Toen won de partij de verkiezingen in Eemsmond, Bedum en Winsum. In De Marne stond de partij niet op het verkiezingsbiljet.

Lijst 2: SP

De partij was dinsdagavond nog aan het flyeren in Leens. In De Marne is de SP nieuw. De afgelopen tijd zijn ze, net zoals de andere partijen, veel de straat op gegaan om zichzelf te laten zien en om kennis te maken met de inwoners.

Lijst 3: CDA

Het CDA was ook veel op straat te vinden en sprak onder andere met ondernemers. En besloot te gaan scheepsjoagen in Onderdendam.

Lijst 4: PvdA

In de laatste dagen van de campagne besloot de partij het kunstwerk op de rotonde aan de westkant van Uithuizen van een andere kleur te voorzien. Ze hopen dat de inwoners door een rode bril gaan kijken tijdens de verkiezingen, de kleur van de partij.

Lijst 5: ChristenUnie

De ChristenUnie koos naast het flyeren op straat ook voor een individuele aanpak. De partij knapte een woning van een familie op, die er vanwege omstandigheden niet aan toe kwam.

Lijst 6: VVD

De VVD kreeg tijdens de campagne te maken met vernielingen en bekladdingen van posters. Dat was een tegenslag voor lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard, nieuwkomer in de politieke arena van Het Hogeland. De campagne lag daardoor even stil. Maar de partij liet zich niet uit het veld slaan.

Lijst 7: D66

D66 haalde in het laatste weekend nog even een landelijk kopstuk naar Groningen om te flyeren: fractievoorzitter Rob Jetten.



Lijst 8: Hogeland Lokaal Centraal

Hogeland Lokaal Centraal koos voor een aanhanger. De partij is nieuw in de regio maar hoopt op een zetel in de nieuwe raad. Ze hebben in ieder geval steun van de Groningse zanger Burdy. Hij is lijstduwer van de partij en voerde de afgelopen tijd campagne.

Lijst 9: GroenLinks

GroenLinks deelde groene lintjes uit tijdens de campagne, aan mensen die op een groene manier bezig zijn in Het Hogeland. Zoals een ecologische schilder.

Verkiezingsavond

Alle inwoners van Het Hogeland zijn uitgenodigd om woensdagavond in Sportcentrum De Mencke in Uithuizen de verkiezingsuitslagen live te volgen. De avond zal gevuld worden met politieke reacties, interviews en muziek. De avond start om 20:30 uur.

