Beïnvloeden gekleurde ballen in bieb de stemmer?

Kiezers in de bibliotheek in Stad hebben een extra optie: stop na het stemmen een gekleurd balletje in de doorzichtige zuil van jouw partij. Een ludieke actie? Of beïnvloeding van de kiezer?

Jan Weeber uit Groningen is er via Twitter helder over. 'Met gekleurde ballen stemindicatie geven te veel in het zicht. Dat beinvloedt de kiezer! Meteen VERBIEDEN a.u.b.!'

Wat zegt de Kiesraad?

Heeft hij gelijk of mag dit gewoon? We gooien een (niet gekleurd) balletje op bij de Kiesraad. 'Het mag niet in de stemruimte', zegt Heleen Hörmann van de Kiesraad over de regel die geldt.

Eén ruimte?

In het geval van de bibliotheek is deze regel echter lastig één op één toe te passen, want wanneer houdt de stemruimte op? 'Normaal gesproken is een stemruimte één ruimte waar je kunt stemmen. Hier zijn die grenzen niet duidelijk, omdat het een deel van de bibliotheek is.'

De ludieke peiling is volgens de Kiesraad dan ook toegestaan. 'Tenzij de burgemeester of de voorzitter van het stembureau vindt dat het stemmers hindert, dan kunnen zij optreden. Dan wordt het een openbare orde-dingetje.'

