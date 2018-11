Zeehondencentrum vindt ook scheermesjes tijdens opruimactie aan kust

De wegwerpscheermesjes die duikers de afgelopen tijd in groten getale op de zeebodem aantroffen, blijken nu ook te zijn aangespoeld aan de Groningse kust. Medewerkers van Zeehondencentrum Pieterburen vonden ze woensdagmiddag in de Eemshaven.

Aan beide zijden van de pier bij het treinstation werden acht blauwe scheermesjes van het merk Gillette gevonden. Het gaat om dezelfde mesjes als die Wrakduikteam Zeester uit Lauwersoog de afgelopen maanden heeft opgedoken van de zeebodem en uit scheepswrakken.

Overboord geslagen

Het Zeehondencentrum vermoedt, net als de duikers, dat de mesjes afkomstig zijn van een container die maanden geleden al overboord is geslagen op de Noordzee.

'Op de mesjes is een witte aanslag te zien. Dat zijn kolonies mosdiertjes. Het duurt zeker een paar maanden voordat dat zichtbaar is', zegt Sander van Dijk van het Zeehondencentrum.

Gevonden tijdens schoonmaakactie

De mesjes werden gevonden tijdens een zogenaamde beach clean-up, de opruimacties die medewerkers van de zeehondencrèche maandelijks houden langs de Groningse kust.

'Tot nu toe deden we dat altijd rond Lauwersoog, maar vanaf volgend jaar willen we het aantal locaties gaan uitbreiden. De schoonmaakactie van vanmiddag in de Eemshaven was daarvoor een proef', aldus Van Dijk.

Plastic in zee

'Die bleek dus meteen succesvol', constateert hij. 'En dan te bedenken dat onze medewerkers er vanwege de kou maar een uurtje hebben rondgelopen.'

Met de maandelijkse opruimacties vraagt Zeehondencentrum Pieterburen aandacht voor het probleem van de plastic soep, het plastic dat de zeeën bevuilt en daar flora en fauna bedreigt.

Honderden mesjes

De duikers van Duikteam Zeester zeggen intussen al honderden wegwerpmesjes te hebben opgedoken.

