Waarom wordt de één zieker van een gebroken hart dan de ander?

Bijna iedereen heeft er wel eens één gehad: een gebroken hart. Dit kan zelfs leiden tot een depressie. Maar waarom gebeurt dit bij de één wel en bij de ander niet?

Promovendi Sonsoles Alonso Martinez en Anne Verhallen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoeken onder begeleiding van hoogleraar neurobiologie Gert ter Horst mensen met liefdesverdriet. Doel: meer inzicht krijgen in het ontstaan van depressies.

Functioneren van het brein

Alonso Martinez en Verhallen volgen mensen met een recente relatiebreuk gedurende zeven maanden. De proefpersonen moeten onder meer vragenlijsten invullen en aan het eind geeft een MRI-scan aan hoe hun brein functioneert ten opzichte van dat van anderen.

Vier groepen

Mensen gaan verschillend om met liefdesverdriet, zegt Alonso Martinez. 'Je ziet mensen die snel herstellen, mensen die er lang over doen, mensen die niet herstellen en mensen die er helemaal geen last van hebben. Het doel is om te zien hoe individuele verschillen in de manier waarop mensen met stressvolle gebeurtenissen omgaan, in verband staan met specifieke patronen in breinactiviteit.'

Behandeling is nog ver weg

Het onderzoek is een verkennend onderzoek, niet eentje waar een advies uitrolt, benadrukt Alonso Martinez. 'Een behandeling voor mensen met een bepaald gedrag of type persoonlijkheid om te voorkomen dat ze een depressie krijgen, is nog ver weg.'

De eerste stap is nu het identificeren van mensen die een hoog risico lopen op het krijgen van een depressie. Daarna kan bijvoorbeeld met medicatie of veranderingen in lifestyle voorkomen worden dat zij een depressie krijgen.